Attraverso Facebook, il direttore sportivo dell'Ascoli Cristiano Giaretta ha parlato del passaggio dell'attaccante Andrea Favilli alla Juventus, poi probabilmente girato al Chievo in prestito: "Il 30 agosto 2016 alle ore 22.50 un giornalista di Ascoli mi chiedeva via sms se l'operazione Favilli, molto complessa, fosse ancora fattibile. Rispondevo che avevamo appena concluso con le firme e che per me si trattava di una "operazione galattica" per valori tecnici e prospettiva. Oggi, dopo sole due stagioni, ufficializziamo il passaggio alla Juventus (7.5 milioni) non senza aver risparmiato al ragazzo, e a chi lo ha preso, svariate critiche dei soliti intenditori della piazza. Tra quattro anni, e proprio in questi giorni, lo vedremo tutti in televisione al Mondiale! Complimenti Andrea Favilli e in bocca al lupo per una grande carriera! E grazie al Presidente Bellini per aver permesso, con lungimiranza e astuzia, di strutturare una così grande operazione".