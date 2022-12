"Un giorno ho fatto fallo a Kakà e lui mi ha messo una mano sulla gola e abbiamo litigato. Dopo la partita l'ho trovato ad aspettarmi con Gattuso. Mi ha detto che Kakà voleva scusa ma non sa parlare inglese, gli ho detto che non c'è problema e nessun rancore. Dopo che Gattuso ha tradotto quello che ho detto a Kakà, è venuto da me, mi ha abbracciato e si è scusato ancora. Ci siamo scambiati le magliette, non dimenticherò mai quel giorno". Il retroscena di Giggs su Kakà e Gattuso.