Era il primo maggio del 2005. La Serie A era pronta a proclamare la prima Juventus di Capello campione d'Italia, ma gli occhi erano rivolti altrove. 34esima giornata, Stadio Tardini di Parma, i gialloblù sfidano il Livorno, Alberto Gilardino sfida Cristiano Lucarelli. E' corsa a due per il trono del gol, in una Serie A che poteva ancora contare su Shevchenko, Inzaghi, Del Piero, Vieri, Trezeguet e tutti gli altri. Ma lo scettro da capocannoniere è affare loro.



EPICO 6-4 - Ne esce un epico 6-4 per il Parma, con doppio poker storico per Alberto Gilardino e Cristiano Lucarelli. Al termine della stagione fu il bomber del Livorno a trionfare: 24 gol contro 23. Ci sono loro due davanti a Montella, Toni, Vucinic, Sheva, Esposito, Ibrahimovic e Adriano. Altri tempi, altra Serie A...



INSIEME A LIVORNO? - E ora le strade di Gilardino e Lucarelli possono di nuovo ricongiungersi. L'attaccante classe '82, attualmente svincolato dopo l'esperienza allo Spezia (6 i gol realizzati in 16 presenze), è l'ultima idea del Livorno di Cristiano Lucarelli, alla ricerca di un bomber di esperienza per arricchire un reparto offensivo che può contare su Diamanti, Giannetti, Murilo, Kozak e Frick jr. In Toscana Gila ritroverebbe poi Diamanti e Dainelli, compagni di avventura di tante battaglie in Serie A, in Europa e in Cina. E chissà che la sola visione di Lucarelli non possa riproporre un remake di gol per il sogno Serie A.