La Lazio vince e mette la freccia salendo in testa alla classifica. La Juve resta a guardare senza scendere in campo dopo la decisione della Lega di rinviare la partita contro l'Inter in programma domani sera. Una scelta che ha lasciato molte perplessità, a parlarne in esclusiva per Calciomercato.com è il presentatore e tifoso bianconero Massimo Giletti."Penso che il nostro Paese si è già fatto molto male, mandare in mondovisione un big match come Juve-Roma con uno stadio vuoto non era il caso. Credo sia stato giusto evitare di dare una delle immagini peggiore dell'Italia. Sarebbe stato un autogol, è stato giusto quindi secondo me fare marketing strategico e rinviarla. Farla giocare senza pubblico sarebbe stata una follia, ma è stato sbagliato prendere la decisione del rinvio di sabato quando c'era la possibilità d farlo prima. Credo siano errori strategici. Bisognava anticipare questa decisione".