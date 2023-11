Bomber da Champions. Settimana scorsa l'Inter ha battuto il Salisburgo a San Siro sotto gli occhi di Julio Cruz. Un giorno prima della sconfitta della Lazio, caduta in Olanda sul campo del Feyenoord sotto i colpi di Santiago Gimenez. Nato a Buenos Aires in Argentina il 18 aprile 2001, quando El Jardinero era alla sua prima stagione in Italia al Bologna, che lo aveva acquistato proprio dal Feyenoord per poi rivenderlo tre anni dopo all'Inter. Che in 115 anni di storia ha avuto tanti calciatori stranieri, ma nessuno del Messico.



SUL MERCATO - Gimenez è un argentino naturalizzato messicano ed è stato oggetto di una richiesta d'informazioni da parte del club nerazzurro, alla finestra sul mercato degli attaccanti in prospettiva futura. Lautaro e Thuram formano un'ottima coppia, ma l'età di Arnautovic e Sanchez (34 anni) impone ai dirigenti di guardare avanti. Il problema è che Gimenez ha già segnato 15 gol in questa prima parte di stagione, così la fila di club sulle sue tracce è aumentata proporzionalmente al suo prezzo. Forte di un contratto fino a giugno 2027, ora il Feyenoord valuta il suo cartellino in 50 milioni di euro. Una cifra al momento proibitiva per l'Inter, che però continuerà a seguire Gimenez. Perché non si può mai sapere cosa riserva il domani e le vie del mercato sono infinite.