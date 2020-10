Cercato dall'Inter, Matthias Ginter sarà questa sera avversario dei nerazzurri col suo Borussia Monchengladbach. Come scrive SportBild, il club meneghino ha presentato un'offerta da 50 milioni per il nazionale tedesco, rispedita al mittente dal Gladbach. Queste le parole del centrocampista: "Ho notato l'interesse, ma non ho sprecato un pensiero su un possibile trasferimento all'Inter, perché ho ancora grandi obiettivi da raggiungere qui al Borussia Moenchengladbach".