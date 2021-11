. Il nostro messaggio è chiaro,Parliamo di due calciatori che, con noi o senza di noi, troveranno un contratto da firmare ma loro". A parlare in questi termini è, club che rischia di perdere la prossima estate due giocatori chiave, entrambi a parametro zero. Due calciatori che fanno gola a diverse formazioni in giro per l'Europa e che hanno attirato l'interesse anche dall'Italia:, centrale difensivo classe '94, èper l'eventuale sostituzione di De Vrij, mentreè reduce da una prestazione di assoluto livello con la sua Svizzera al cospetto della Nazionale campionessa d'Europa, alimentando il pressing di Inter, Juventus e Roma nei suoi confronti.- Laddove il mercato dei parametro zero è in crescita continua, complice la minore disponibilità di tantissime società ad investire somme importanti per i cartellini dei calciatori a causa delle ristrettezze imposte dalla pandemia, sta diventando sempre più una consuetudine per i direttori sportivi andare alla ricerca di occasioni come quelle rappresentate dalle due stelle del Borussia Monchengladbach. ENuove chance per tutti quanti e tra i dirigenti in Serie A particolarmente abili a giocare su questo terreno c'è indubbiamente Beppe Marotta, chiamato a fare di necessità virtù in un momento delicato per l'Inter sotto l'aspetto finanziario; oltre a De Vrij, i, le cui richieste per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 non combaciano con la disponibilità della società interista., cresciuto nel Servette prima di affermarsi con Young Boys e Gladbach,di venerdì scorso, capace di togliere il fiato ai nostri creatori di gioco - Jorginho e Locatelli - e confermando il suo status di giocatore di dimensione internazionale.: un centrocampista di grande presenza fisica e in grado di aggiungere carisma ad un reparto bisognoso di leader. Le partenze sempre più probabili di Diawara e Villar possono aprire scenari economici tali da consentire alla Roma di muoversi per Zakaria già a gennaio. Condizione condivisa dallache,, col francese e il gallese in prima fila anche per consentire ai bianconeri di alleggerire il monte ingaggi di due voci particolarmente incidenti.