I videogame possono aiutare a migliorare le capacità visuo-spaziali e di problem solving, ma non solo:. E' quanto emerge dallo studio condotto da, piattaforma eSport che consente di vincere premi e denaro giocando ai videogiochi, che spiega come un'intensa sessione di gioco possa equivalere a uno sforzo fisico come quello degli addominali:I ricercatori, riporta Esportsmag.it, hanno studiato frequenza cardiaca e consumo di calorie di un campione di 50 gamers durante sessioni di gioco da due ore. I giochi sui quali si è concentrata la ricerca sono statie dalle indagini è emerso questo risultato:"Sappiamo tutti che la competizione aumenta la nostra frequenza cardiaca e la maggior parte di noi ha sperimentato il sudore di gioco, che si presenta quando si cerca un gol dell’ultimo minuto in FIFA o si affronta un punto stretto in Warzone. Non è una sorpresa che questo bruci calorie, ma siamo sorpresi di vedere quante ne vengono bruciate durante una sessione di due ore", commenta, CEO e fondatore di Stakester.In questa direzione era andato anche lo studio della) che, dopo un'indagine simile su 1.400 giocatori di 65 Paesi diversi, aveva evidenziato come: questo anche perché i gamer, si legge nello studio, fumano e bevono meno del pubblico in generale e sono significativamente più attivi.