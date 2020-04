No al prelievo dell'1% per cento dalle scommesse sul football per finanziare la ripresa del pallone. Il governo Conte sarebbe orientato verso il «no» alla proposta del mondo del calcio di varare un provvedimento di sostegno mirato sulle scommesse sportive attraverso un prelievo dell'1%. Nonostante vi sia, come prevedibile, un dibattito molto acceso attorno alla proposta di tassare il betting sul calcio, la misura - secondo quanto raccolto da Agipronews- sarebbe finita in un vicolo cieco, mentre l'idea del governo _ in particolare del ministro Vincenzo Spadafora_ sarebbe quella di mettere a disposizione, semmai, nuovi fondi per la 'base' dello sport, raddoppiando i 50 milioni di finanziamento già approvato per i collaboratori sportivi che guadagnano meno di 10mila euro. Fondi che in ogni caso nulla avrebbero a che fare con le scommesse.