Due anni dopo, la passione non è cambiata:. Dopo l'edizione digitale, causa Covid, del 2020, torna in presenza uno degli eventi italiani dedicati al mondo dei comics e del gaming più iconici e amati dal pubblico, e la risposta si vede a colpo d'occhio:, venduti tutti i biglietti disponibili con i padiglioni della Fiera che si riempiono di colori e bizzarrie., il che dà vita a cosplay che 'attualizzano' i celebri personaggi emulati e li proiettano nella complicata ripresa post-pandemia che il mondo sta attraversando verso il ritorno alla normalità.- Nonostante tanti appassionati già riempiano la Games Week con i loro costumi, non è ancora il momento vero e proprio del cosplay, cui sono dedicati un intero padiglione ed eventi ad hoc sabato 13 e domenica 14. Decine di migliaia gli appasionati che si contendono una console per provare i tanti videogame messi a disposizione (da quelli sportivi come FIFA 22 e NBA 2K22 a giochi di avventura come God of War o The Witcher fino ai classici SuperMario) o gli esperimenti a realtà aumentata (calcio, sparatutto, spade laser e molto altro), senza dimenticare uno sguardo al retro con le care vecchie console da sala giochi o rivisitazioni di celebri giochi da tavolo, come. Con i giochi largo ai comics: dallaagli ultimi successi dal Giappone, c'è tutto quel che i tanti fan possono cercare e desiderare.- Ad animare l'atmosfera ci sono comunque diversi tornei eSports distribuiti sugli spettacolari palchi allestiti nel padiglione: si va dalla finale del PG Nationals Rainbow Six Siege alle finali del circuito Tormenta di League of Legends, quest'ultime vinte dai Mkers. E a questi si aggiungono gli show a tema e non solo: Umbrella Italia trascina gli spettatori nel mondo catastrofico pullulato di zombie di, le ambientazioni di Startra stormtrooper e spade laser, i tanti ospiti nei panel coordinati da Crossover Universo Nerd dedicato al collezionismo. E ancora la musica e i suoi ospiti sul palco di Radio 105, che già venerdì manda in diretta dalla Games Week Diletta Leotta e Daniele Battaglia e anima il main stage con il rapper. A catalizzare l'attenzione dei più giovani, poi, ci pensano gli influencer e idoli di eccezione: dal noto streamer Edoardo Magro (in arte '') a Giorgio Calandrelli, frontman di Fnatic meglio conosciuto come '' e icona assoluta del gaming italiano, passando per Dario '' Ferracci (pro gamer di Fnatic su Warzone e content creator), tutti in fila per una foto e un autografo dai loro beniamini.- A dare una nota di novità però, ci pensa anche il calcio tradizionale:. I nerazzurri in particolare portano nel primo giorno della kermesse la, torneo dedicato ai residenti di Milano e provincia su Fifa 22 partito lo scorso 5 novembre sulla piattaforma targata Inter Esports (che rende i nerazzurri la prima squadra italiana ad avere una propria piattaforma completamente dedicata ai tornei eSports): finale che si gioca sul palco principale della Games Week in diretta streaming, con il commento di Giustyle (content creator di Inter Esports) e del pro player nerazzurro Fabio Marino (ex Lazio); per il vincitore in palio un contratto di reclutamento con l'agenzia Bundled che supporta il club nerazzurro nel digitale e un'amichevole da giocare a fianco di un pro player di Inter Esports in una speciale amichevole. Non sono da meno i rossoneri, presenti dal giorno uno con lo stand: a rappresentare il Diavolo il pro gamer di punta,(fresco di qualificazione alla prima FGS) che si è cimentato in alcune partite e una diretta su Twitch con le calciatrici rossonere. E' solo il primo giorno, ma a Milano si torna a respirare l'aria pre-Covid: la Games Week è tornata.@Albri_Fede90