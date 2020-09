L'Atalanta riabbraccia Josip Ilicic. Dopo essere rientrato in Slovenia per risolvere alcuni problemi personali, ora è tornato al centro sportivo nerazzurro: assente dai campi dall'11 luglio, Ilicic è arrivato sorridente, pronto per tornare ad allenarsi gradualmente, nella speranza di poter rientrare poi in gruppo nel corso della stagione.