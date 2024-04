Gioia Trapani, è di nuovo Serie C: dal sogno A con Cosmi al ritorno tra i professionisti

. I granata hanno superato per 1-0 i rivali del Siracusa in un Provinciale stracolmo,decisivo un gol di Balla a inizio ripresa. Il club siciliano mancava dai professionistiquando a seguito della retrocessione dalla B alla C fu costretto, dopo praticamente un anno senza calcio. escluso per due volte dal Girone C di Serie C, a ripartire dalla Serie D.- Al fischio finale è esplosa la festa dei tifosi: i granata erano arrivati a un passo dalla gloria nel 2016, quandoe solo il Pescara in finale playoff ha fermato il sogno dei siciliani di raggiungere i massimi livelli del calcio nazionale. Ora la risalita,da cui i siciliani ripartiranno nella prossima stagione, con l'obiettivo Serie B da centrare.

- Il Trapani è artefice di una stagione da sogno, condita dae la rivincita di alcuni grandi protagonisti che hanno militato anche in Serie A, come- Ildel club siciliano ha preso il microfono durante i festeggiamenti dopo la partita vinta con il Siracusa e ha arringato i tifosi: "Lo avevo promesso il 30 agosto 2023, oggi ci ritroviamo qua ma è solo il principio. Sto già lavorando per la squadra che il prossimo anno deve lottare per vincere il campionato e tornare in Serie B. Per farlo voglio questo stadio così tutte le domeniche, so che potete farlo e lo avete dimostrato oggi. Prendiamo questo impegno, perché abbiamo bisogno di voi, è stato uno spettacolo straordinario e voglio ringraziare tutti, dal primo all'ultimo. Ho sempre avuto la sensazione che ce l'avremmo fatta".