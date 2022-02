A due giorni dalla semifinale d'andata ditra, quest'oggi l'edizione fiorentina de La Nazione ha pubblicato una lunga intervista all'ex difensore del, in cui si è parlato della delicata partita di mercoledì tra Fiorentina e Juventus e del ritorno di Dusan Vlahovic allo stadio Franchi. Questo un estratto:"E’ una semifinale di coppa. E’ la gara di andata, e credo che viola e bianconeri hanno ildi arrivare in finale. Le due squadre partiranno alla pari e vi spiego perché. La squadra di Italiano, risultato cola parte, sta bene, ha idee e gioco. La Juve.. la Juve sta tornando quella del solito: bada solo al risultato e ha gli uomini adatti per vincere. Vincere senza esprimere chissà quale tipo di calcio, ma tant’è.Ai tifosi darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza., come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta. Guardate che Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia, ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è comeche ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro chiunque, contro qualsiasi difensore.Non importa riparlare di Bruno difensore o ricordare gente comeper trovare la ricetta giusta di una marcatura sul serbo. In Italia ci sono due giocatori,che ogni volta che lo incontrano non gli fanno vedere il pallone. Lo annientano. Questi due sono forti e su difensori come loro si potrebbero spendere anche 100 milioni, perché è con elementi come Bremer e Demiral in difesa che puoi andare a vincere uno scudetto. Era dai tempi di Cannavaro che in Italia non giocavano centrali così forti”.