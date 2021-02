Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre del Napoli, parla a Rai Sport della prestazione di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, contro la Juve in Coppa Italia: “E’ stato assente. Credo che le polemiche post scontro con Ibra lo abbiano segnato. Si è parlato tanto di quella vicenda. E’ un giocatore importante, ma contro la Juve ha fatto davvero poco. Non è il ‘vecchio’ Lukaku”.