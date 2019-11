Pausa delle Nazionali e anche per le tv ufficiali dei club è tempo di vacanze. E la conduttrice di Milan Tv, la tifosissima rossonera Giorgia Palmas non si è fatta scappare l'occasione di prendere e volare ai Caraibi con il fidanzato, l'ex-nuotatore Filippo Magnini. L'ex velina, conduttrice e modella sfoggia un fisico da urlo e le sue foto hot in costume stanno riscaldando i cuori dei tifosi rossoneri, gelati da una classifica che non sorride e dal freddo meneghino.



Ecco gli scatti più sexy nella nostra gallery.