Giorgia Palmas e Federica Nargi, chi preferite? Due fra le showgirl preferite dagli italiani stanno trascorrendo le loro vacanze al mare, fra Sardegna, Bahamas e Formentera, in compagnia dei rispettivi compagni, Filippo Magnini e Alessandro Matri. Un milioni e 600 mila followers la Palmas, tre milioni e 600 mila la Nargi, 37 anni Giorgia, 29 anni Federica, le due ex Veline hanno costruito una carriera di successi, con il comune denominatore di Striscia la Notizia. Per entrambe ci sono i concorsi di bellezza (Miss Italia, Miss Mondo), le tante trasmissioni televisive (fra le altre, Pechino Express e Ciao Darwin), la radio, il cinema, il mondo della pubblicità, il mondo del calcio (Milan TV per la Palmas). E infine i social, dove la foto di Giorgia e Federica spopolano.



