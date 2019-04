Oggi è il 2 aprile, la giornata mondiale per l'autismo. Domenica pomeriggio a Fano si è giocata una partita di calcio per beneficenza (quasi 20mila euro di incasso) tra la nazionale cantanti e la neonata nazionale delle Poste Italiane, allenata dall'ex juventino Di Livio, che ha vinto 7-3. Per i cantanti sono andati in gol Moreno ed Enrico Ruggeri su rigore e Briga in rovesciata.



In campo anche il presidente Paolo Belli, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Paolo Vallesi, Einar e Biondo, il più acclamato dalle giovani fan. Invece Marco Masini ha appeso le scarpe al chiodo, debuttando in panchina come direttore tecnico. Fino al prossimo 7 aprile si può ancora fare una donazione inviando un SMS del valore di 2 euro oppure 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso il numero 45582.