Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, ecco il programma dell'evento organizzato dal CNI

Al via la Giornata Nazionale dell'Impiantistica Sportiva, come comunicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.. Ecco un estratto del comunicato."La Giornata, rivolta a professionisti, decision makers ed appassionati del settore, si propone di esplorare e dibattere le sfide e le opportunità dell’impiantistica sportiva in Italia, attraverso due focus fondamentali: le grandi strutture sportive e gli impianti sportivi di base. Il tutto riflettendo sul contributo che può dare l’ingegneria, che in questo campo di attività gioca un ruolo determinante.

Si legge infine che "i lavori della mattina saranno dedicati alle “Grandi Strutture per lo Sport e il Tempo Libero”, con un’attenzione particolare alla legislazione sugli stadi e alle strategie per migliorare la gestione e l’efficienza delle grandi infrastrutture sportive. Numerosi gli esperti e figure di spicco che interverranno, tNel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sugli “Impianti Sportivi di base”, discutendo di pianificazione economica e territoriale, finanziamenti, normative e buone pratiche. Il segmento pomeridiano fornirà insight preziosi per chi opera a livello locale e regionale, offrendo spunti per una migliore integrazione degli impianti sportivi nel tessuto sociale e urbano".