Lazio a RIPOSO, Inzaghi ha concesso 24 ore libere. Molti giocatori sono stati raggiunti dalle famiglie, alcuni hanno affittato un elicottero per visitare Venezia. L'ex Primavera Minala è l'unico che è rimasto al campo ad allenarsi. Ciro Immobile si è divertito con la moglie Jessica, come testimoniano numerosi video. Leiva si è cimentato in una delle attrattive locali, il fun Bob. Una giornata all'insegna del relax assoluto, in vista di una settimana impegnativa.