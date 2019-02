Non ci sono dubbi che da qui a fine stagione Federico Chiesa farà di tutto per riportare la Fiorentina in Europa League, molto meno scontata è la sua permanenza. Difficilmente il padre Enrico, che lo assiste da sempre fuori dal campo, sceglierà di attaccare la società via Twitter come la collega Wanda Nara. Di sicuro nessuna delle parti, per ora, sembra volersi sbilanciare e la storia resta tutta ancora da scrivere mentre le pretendenti non mancano, Inter inclusa. Luciano Spalletti da tempo lo segue mentre la società nerazzurra è in cerca di talenti italiani che possano eventualmente raccogliere l’eredità di Icardi - scrive il Corriere Fiorentino - il cui futuro oggi è incerto più o meno come quello di Chiesa. La speranza, allora, è che tra i due non si crei una clamorosa staffetta di mercato che porti il capitano della Fiorentina a vestire, nella prossima stagione, la fascia tolta a Icardi.