Uno dei talenti del futuro di casa Juve, visto in campo anche oggi per qualche minuto contro il Novara (un suo tiro ha portato al 5-0 di Portanova) è Hans Nicolussi. Il centrocampista 20enne, che ricorda Marchisio, ha disputato l'ultima stagione nel Perugia dopo aver esordito in Serie A con Allegri l'anno precedente. Tornato alla casa madre, è insieme a Nicolò Fagioli uno dei giovani bianconeri di maggior prospettiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo i contatti bruscamente interrotti con l'Atalanta, ora Nicolussi è entrato nel mirino del Parma.