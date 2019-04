Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Una prova dain uno scontro diretto per l'Europa: tra le note più positive delnel successo contro la Lazio c'è sicuramente la prestazione di. Complice anche l'infortunio didella scorsa stagione,e quest'anno sta legittimando sul campo la propria posizione: Gattuso non si priva quasi mai di lui per il costante apporto in fase offensiva (65 cross tentati, di più hanno fatto solo Suso e Rodriguez con il Diavolo), ma soprattutto per(79 contrasti effettuati in stagione, almeno 20 in più di ogni altro compagno). Da calibrare la fese finale: un solo assist in questa stagione (contro il Cagliari), ma anche un gol alla prima contro il Napoli.Calabria un motorino sulla fascia destra,: le buone prestazioni con i rossoneri e con l'Under 21 hanno ingolosito soprattutto i club di Premier che hanno effettuato i primi sondaggi, su tutti. Calabria però è il futuro del Milan e Leonardo e Maldini sono pronti a blindarlo: con ogni probabilità a fine stagione arriverà la, che andrà ad estendere l'attuale scadenza fissata al 2022 ma soprattutto migliorerà l'ingaggio da 1,1 milioni di euro netti a stagione.