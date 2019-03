Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Chiamatelo mister tuttofare: centrocampista poliedrico ed efficace, a 22 anniè leader del, futuro della Nazionale e uno dei giocatori più appetiti per il prossimo mercato. E la sua versione digitale anon scherza:suContollo palla rapido () e precisione nei) rispecchiano quanto mostrato da Barella sui campi reali nel nuovo ruolo da trequartista:su FUT, la duttilità compensa delle stats relativamente basse al tiro.Carta oro semplice, Barella punta con la nuova edizione di Fifa a salire di livello e ottenere una carta oro rara: il prossimo salto in una big (in pole), in questo senso, potrebbe facilitare il processo. La fine della stagione, però, è ancora lunga e allora c'è un altro obiettivo intermedio: ritrovare il gol che manca da inizio settembre (contro l'Atalanta, unico nel 2018/19) per provare a entrare nella squadra della settimana (Team of the week -) e guadagnare la prima carta IF. E' Barella il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su