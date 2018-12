Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazione sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Essere figli d'arte nel mondo del calcio non è mai semplice, specie se tuo padre è stato capace di vincere un triplete internazionale (Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale) con l'da un punto di vista tecnico ha poco a che fare con il padre, lui esterno rapido e tecnico mentreun centravanti con il gol nel sangue, eppure il peso di quel cognome se l'è portato dietro non solo in Olanda ma anche a: lì pesano anche iche i giallorossi hanno investito per strapparlo ai Lancieri, ma dopo un difficile periodo iniziale di ambientamento il giovane Kluivert ha preso le misure e ora la musica è cambiata. Complice anche l'infortunio di El Shaarawy, l'olandese classe '99 sta progressivamente trovando sempre più spazio e anche il suo rendimento ne ha beneficiato, a tal punto da diventare decisivo:Rivincita o riscossa, come la si voglia chiamare Kluivert comincia a imporsi nella sua avventura a Roma. Sorride, che dopo le tribune riservategli a inizio anno (in Champions League) può ora contare su un giocatore pronto fisicamente e mentalmente. Sorride anche la Roma in vista di un potenziale cessione in futuro: non è un mistero che il sogno di papà Patrick sia vedere il figlio percorrere le sue orme e imporsi a, uno scenario che non spaventa affatto lo stesso Justin disposto, in futuro e una volta maturato, a raccogliere la sfida. E attenzione anche alla Premier League, dove già ilaveva provato a prenderlo prima del trasferimento in giallorosso. Futuro al momento ancora lontano, ma il mercato è dinamico e come le prestazioni possono far lievitare il prezzo di un giocatore, possono allo stesso tempo far crescere l'interesse delle big europee e convincerle ad anticipare l'affare. Ma ora contano solo la Roma, l'Olimpico, imporsi in Serie A e in Champions: Justin Kluivert è in missione.