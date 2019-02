Ragazzi promettenti e in rampa di lancio, i campioni delle nuove generazioni sono pronti a prendersi la Serie A e non solo: viaggio alla scoperta delle giovani promesse del campionato italiano, un appuntamento settimanale per conoscere meglio i futuri padroni del calcio.Brasiliano, estroso, subito decisivo.nelle sue prime uscite in rossonero e inevitabilmente sono partiti i primi, pesanti paragoni con il mito del passato: qualcuno vede nel trequartista scuola Flamengo il naturale erede di, uno che a San Siro ha portato l'ultima Champions League e il Pallone d'Oro. Un parallelo sicuramente ingombrante, ma Paquetà ha dimostrato di saper reggere la pressione nonostante i 22 anni ancora da compiere e non solo, ha trovato anche il modo di alimentare il paragone: contro il CagliariPresto per dire se(questo il suo nome completo) possa davvero ripercorrere la lunga e ricca di successi carriera di Kakà, intanto Paquetà ha già fatto un primo regalo a Gattuso. Numeri alla mano infatti, il brasiliano è andato a portare tutto quello che la formazione rossonera aveva perso:, mancava una mezzala che contribuisse al palleggio (quasi il 70% di passaggi riusciti) e andasse verso la porta concludendo a rete con precisione (67% dei tiri nello specchio della porta),risultando il giocatore del Milan con più duelli aerei ingaggiati nel 2019 (come si vede nella grafica). Leonardo e Maldini hanno speso tanto per portarlo subito a Milano e strapparlo alla feroce concorrenza del PSG, sta a lui dimostrare di valere i: i primi passi sono quelli giusti,