Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Prima Conti, poi Spinazzola, ora un nuovo capolavoro di Gasperini sulle fasce:è una delle rivelazioni dell', già tre gol e cinque assist per l'esterno belga in questa stagione. E anche suil classe '95 ha iniziato la sua personale scalata:Corsa, tecnica individuale e precisione al cross, i punti di forza reale di Castagne si trasferiscono in game e anche su FUT ildiventa l'arma ideale con cui sorprendere gli avversari. Come? Il pro player Matteo Ribera svela nel video un trucco per mettere in area traversoni sempre pericolosi.La carta di Castagne diventa quindi un'ottima soluzione su cui puntare per costruire rose argento, lo testimonia anche il fatto che, valutazione altissima per un argento. La scalata ha inizio, l'obiettivo per l'esterno del Parma è diventare ancor più protagonista conquistando una carta oro nella prossima edizione di Fifa: è Castagne il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su