Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!La speranza di, il futuro dell'continua a ritagliarsi spazio e a convincere in Serie A, già cinque i gol realizzati in questa stagione (più giovane ad averne segnati cinque in questa stagione). E su? Aspetta il grande salto:, ma attenzione a sottovalutare la sua carta bronzo.Il gioco non ha ancora premiato le sue qualità balistiche (occhio però al 69 in finalizzazione), ma come si vede nel video ilè un'arma su cui può già contare: 188 cm di altezza, 64 di equilibrio, 67 di controllo palla e 54 di forza, statistiche già elevate per una carta bronzo che gli permettono di difendere il pallone con efficacia per poi smistarlo in favore dei compagni.In attesa della nuova edizione del gioco, che potrebbe regalargli una carta notevolmente migliorata, Pinamonti lotta per avere già una carta speciale su FUT, magari entrando nella(Team of the week - TOTW): il gol e l'assist realizzati al Parma nell'ultimo turno sono un segnale, è pronto per essere protagonista anche nel virtuale. E' Pinamonti il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su