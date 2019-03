Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Solo gli infortuni possono batterlo. Un problema alla spalla lo ferma sui campi reali,. L'ultima prestazione efficace e stoica nel derby vinto 3-0 con la Roma non gli è valsa l'ingresso nella squadra della settimana (), ma il portiere dellasuha unaAbbastanza rapido per essere un portiere, Strakosha fa dell'uno dei propri principali punti di forza:quando si tratta di conclusioni ravvicinate. Ma attenzione,. E per chiudere un fattore importantissimo per gli estremi difensori nel calcio moderno: i piedi, quelconsente di utilizzare il portiere laziale in alcune occasioni per impostare l'azione ed uscire dal pressing avversario.Ravvicinato o dalla distanza, basso o alto,: portiere affidabile e con un prezzo relativamente economico rispetto ai colleghi (), il numero 1 della Lazio è una valida soluzione per i gamer che scelgono la Serie A per costruire la propria squadra su FUT e che ora attendono il suo ritorno nella team of the week per avere nuove carte con valori maggiorati: è Strakosha il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su