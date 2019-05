Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!. Il classe '99 dei rossoneri si è imposto come uno dei migliori della Serie A e anche sui campi di FUT è tra i più affidabili. Carta base, già migliorata rispetto all'originale 82, ma c'è molto di più.Come mostra nel video il pro player, ie l'sono i punti forti di Gigio Donnarumma: la sua, quella che gli ha permesso di parare il rigore calciato da Ciano del Frosinone, e il suo senso dello rendono un muro quasi invalicabile da fuori e la suanelle uscite gli garantisce massima efficacia.Bene la carta oro come abbiamo scritto sopra, ma la forza di Donnarumma online è certificata dall'. Novità quella mostruosa conottenuta con l'ingresso nell'ultima squadra della settimana (TOTW),. E' Donnarumma il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su