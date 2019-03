Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Gioca poco, segna sempre:è uno dei nuovi beniamini dei tifosi dellae a piccoli passi ha iniziato la sua scalata nel mondo del calcio.: la doppietta contro l'Udinese non gli ha regalato l'ingresso nella squadra della settimana (), ma suparte da una buona base:e valori da non sottovalutare.Tecnica (74 in controllo palla, 73 in dribbling) e agilità (75, con 77 di velocità), i numeri per essere già decisivo ci sono anche online. E come si nota nel video, c'è anche un piccolo trucco per sfruttare al meglio tutte le potenzialità al tiro (71 potenza di tiro, 75 di finalizzazione): il, la conclusione rasoterra è la specialità di Kean.Guai a sottovalutare Kean, la carta dell'attaccante classe 2000 è interessante soprattutto se si vuole costruire una rosa argento per completare sfide dedicate. Ma non basta, ora il giovane bianconero vuole di più:, il suo primo ingresso nella team of the week per consacrarsi tra i grandi: è Kean il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su