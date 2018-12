Futuri padroni del 'calcio reale', ma anche di quello virtuale: le giovani promesse si prendono Fifa 19, tutti i segreti per sfruttare al meglio i campioni in erba della Serie A su FIFA Ultimate Team!Non servono tanti minuti per decidere una partita. Bastano pochi attimi, secondi. Serve soprattutto altro: essere nel posto giusto, al momento giusto. E' il dono dei grandi attaccanti,: 'un animale d'area di rigore' anche a su Fifa 19, quelracconta solo in parte il suo vero valore.Contro ilun gol decisivo di prima, ben rappresentato online da quell', ma il suo repertorio anche in game è molto più ampio:San Siro e i tifosi dell'Inter lo hanno già adottato come beniamino e anche in game è una buona soluzione low cost per completare l'attacco: è lui il protagonista del nuovo appuntamento settimanale dedicato alle '' su Fifa 19.