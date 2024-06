Di Lorenzo, l'ex allenatore al BN: "Per la Juventus sarebbe perfetto"

Getty Images

Ieri sera, in Italia-Spagna, ha vissuto una serata decisamente difficile, soffrendo tantissimo dall'inizio alla fine le sgasate di Nico Williams., tra l'azzurro vivo della Nazionale e quello un po' più pallido del, la squadra con cui, dopo aver vissuto gli anni migliori della sua carriera con tanto di scudetto vinto, ora sembra essere maturata una frattura insanabile. Frattura all'interno della quale si è inserita la, anche se resta da capire se Cristianoavrà modo di provare concretamente l'affondo (con la consapevolezza che i partenopei chiedono per lui una cifra vicina ai 25 milioni di euro).

Chi conosce bene Giovanni Di Lorenzo è, suo allenatore alin Serie C tra il 2015 e il 2016, sostanzialmente il periodo che ha coinciso con la sua definitiva esplosione. Lo abbiamo intervistato, in esclusiva per Calciomercato.com.