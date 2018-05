L'attaccante del Toronto Fc, Sebastian Giovinco è complessivamente il calciatore più pagato della Major League Soccer. Secondo i dati pubblicati dalla associazione dei giocatori della MLS, il bomber italiano percepisce 5,6 milioni di dollari di ingaggio per arrivare a 7,1 mln con altri introiti. Sul podio dei 'Paperoni' anche il compagno di squadra, l'ex giallorosso Michael Bradley con 6,5 milioni di dollari totali e l'attaccante del Los Angeles FC Carlos Vela, con 6,29 milioni di dollari.



Per quanto riguarda solo lo stipendio, senza bonus, il primato spetta a Bastian Schweinsteiger. Il tedesco dei Chicago Fire è il giocatore più pagato con 6,1 milioni di dollari, seguito dall'attaccante dei LA Galaxy Giovani dos Santos con 6 milioni. Fa scalpore che sul podio dei più pagati non ci sia lo svedese Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, arrivato dal Manchester United il 23 marzo scorso, percepisce un ingaggio di appena 1,5 milioni di dollari, senza bonus, e molto attardato in classifica. A ogni modo sono quarantasei i giocatori della lega nordamericana che guadagnano più di un milione di dollari, il doppio rispetto ai 23 di soli due anni fa.