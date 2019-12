La stella della Juventus Wome Cristiana Girelli festeggia la fine "calcistica" del 2019 con un post su Instagram dopo la vittoria sulla Pink Bari: ​"Non potevamo che finire così questo anno. Un anno pieno di soddisfazioni, entusiasmo, di sacrifici, di bellissime vittorie e si anche qualche sconfitta. Un anno pieno di tutto, soprattutto pieno di CONSAPEVOLEZZA. Un gruppo che è cresciuto e che sta crescendo ancora. Un gruppo che non molla, che si sostiene e si tiene non solo in campo, ma nella vita di tutti i giorni. E forse è questo a fare la differenza. La classifica si guarda sempre e solo alla fine ma siamo certe di avervi regalato un motivo in più per essere felici per questo Natale..Ci vediamo l’anno prossimo. FINO ALLA FINE".