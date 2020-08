Si è rischiato grosso, al. Maximilian, campione nazionale tedesco, in forza alla, nella strada che porta al traguardo di Como, dopo la discesa del San Fermo,. Il veicolo si muoveva, senza autorizzazione, sul percorso della gara durante la gara, con una signora alla guida: mentre svoltava a sinistra, ha preso in pieno il ciclista tedesco. La signora è scesa immediatamente dal Suv, con le mani in faccia disperata, per sincerarsi delle condizioni di Schachmann, che si è rialzato, con una contusione alla spalla, arrivando al traguardo e classificandosi al settimo posto. Per fortuna lo scontro è avvenuto a velocità moderata, altrimenti poteva andare decisamente peggio.