Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla a L’Equipe, dicendo la sua su Karim Benzema e il ritorno in nazionale del centravanti del Real Madrid: “Non ho niente contro Karim, ma il suo ritorno in Nazionale ci ha creato un disequilibrio tattico in quella che era la nostra forma di gioco. È stato molto evidente in alcune partite, che per fortuna abbiamo saputo correggere rapidamente, come si è visto nella Nations League. Però abbiamo avuto bisogno di tempo per adattarci. Karim ha rivoluzionato la nostra maniera di giocare, che era piuttosto chiara negli ultimi anni, soprattutto con i metodi d'attacco. Il cambiamento non si può avere dalla notte alla mattina, soprattutto in un Europeo. Mi sarebbe piaciuto che Deschamps mi avvisasse prima di richiamarlo. Però è stata una sua decisione e la posso capire”.