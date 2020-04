Colpo di scena nella corsa a un vice Lukaku per l’Inter. Il Chelsea ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo di contratto per Olivier Giroud, portando così la scadenza dal giugno 2020 al 2021. A gennaio l’attaccante francese è stato vicino sia ai nerazzurri che alla Lazio, che pure lo aveva messo nel mirino. Il campione del mondo non sarà dunque un’occasione a parametro zero per la prossima estate. Per prenderlo l'Inter dovrà trattare con il Chelsea, e riconoscere ai Blues un indennizzo.



L'Inter aveva pronto un biennale con opzione per il terzo anno per il giocatore, che resta tra i profili seguiti per esperienza internazionale e duttilità. Non ci sono invece novità positiva nei discorsi per il rinnovo con il Napoli di Dries Mertens, che potrebbe essere dunque più semplice da portare a Milano.