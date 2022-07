L'attaccante del, ha parlato prima sul palco tirando anche una piccola frecciata all'Inter che lo aveva in pugno prima che arrivasse in rossonero ( LEGGI QUI ) e poi a margine della presentazione del suo nuovo libro, “Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino" dello scudetto vinto e dell'obiettivo per la prossima stagione. Ecco quanto raccolto dal nostro inviato, Daniele Longo.“Crederci sempre, vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica ma tanto vera. Quest’anno sarà ancora più difficile ma siamo pronti a battagliare per lo Scudetto e alla seconda stella”.“Dopo si può dire così, ma penso che da febbraio in poi è stata lunga. Sicuramente non l’abbiamo vinto ma neanche perso quella notte. È stato un grande punto di svolta quella sera e anche per noi e credere”.“Quando firma il rinnovo gli pago una cena. Vogliamo che firmi, ovviamente nessuna pressione per la società. Ha ancora fame, è importante per lo spogliatoio. Ho parlato tanto con lui, ha la stessa volontà di vincere anche a 40 anni”."Che squadra temi per il prossimo campionato? “Juve e Inter sono le squadre che si sono rinforzate di più, allora sarà una battaglia feroce tra loro e noi”.“Sicuramente mi sento molto bene qua a Milano, sono molto felice. Non voglio pensare troppo in avanti, sono stato sempre così. Mi diverto tutti i giorni nel presente, per il futuro vediamo. Ma è sicuro che voglio che i tifosi si ricordino di me come un buon giocatore e una bella persona, che è la cosa più importante”.