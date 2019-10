L'Inter cerca un centrocampista sul mercato di gennaio, ma non solo: serve anche un vice Lukaku. Tuttosport in edicola oggi lancia il nome di Oliver Giroud. Il 33enne nazionale francese ex Arsenal, capocannoniere della scorsa Europa League, è sotto contratto fino a giugno 2020 col Chelsea. Dove in questa stagione non sta trovando spazio da titolare con Lampard, che ha preso il posto di Sarri in panchina. Giroud è arrivato al Chelsea per 17 milioni di euro nel mercato invernale del 2018, quando Conte ripiegò su di lui dopo aver fallito l'assalto al romanista Dzeko: la storia si ripeterà? Altrimenti c'è una pista italiana che porta a Lasagna dell'Udinese.