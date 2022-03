, convinto che il loro contributo in termini di leadership, esperienza e capacità di gestire i momenti caldi possa recitare un ruolo determinante nel rush finale per la corsa scudetto., perché i curricula dei due attaccanti parlano da sé e perché in gruppo ambizioso di vittorie come quello rossonero - ma altrettanto naturalmente acerbo vista l'età media complessiva - la presenza di qualcuno che conosca il gusto della vittoria per insegnare a tutti gli altri come assaporarlo è molto importante., senza dimenticare quell'Ante Rebic che, nel contesto di una stagione molto sottotono e funestata da continui problemi fisici, può essere il vero elemento destabilizzante in senso positivo.- L'allenatore del Milan guarda aii numeri e alla storia abbastanza recente per iniziare, a partire dalla sfida di domani sera contro l'Empoli, un filotto di vittorie che consenta di respingere il tentativo di sorpasso di un'Inter ancora virtualmente prima alla luce del recupero da disputare col Bologna e quello di ritorno del Napoli. In vista di quella che sarà verosimilmente unafortemente influenzata dalle condizioni di salute dei due giocatori,(Serie A e Premier League)nel tempo,è passato dallo status di prima scelta con Lampard a quello di riserva con l'avvento di Tuchel e, fermato prima dalla discussa espulsione a Parma comminata da Maresca e poi dall'infortunio al ginocchio con la Juve,, con 4 presenze e appena un assist nel suo tabellino personale.a livello di resa ma ancora una volta incredibilmente paragonabileche ha vissuto del prolungamento dei campionati a livello europeo a causa dell'esplosione della pandemia da Covid-19 nel periodo febbraio-marzo.che scelse poi di confermare Pioli in panchina e di abbandonare la suggestione Rangnick,Prodezze che all'epoca valsero una semplice qualificazione ai preliminari di Europa League, mentre oggi avrebbero un peso specifico completamente differente.- In tutto questo,in maniera più evidente. Esterno offensivo ma anche punta centrale di movimento,La scheggia impazzita che può far saltare il banco, il terzo incomodo pronto ad inserirsi in una staffetta che, dopo molti anni, torna ad avere il sapore dello scudetto.