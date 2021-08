Luci a San Siro recitava un capolavoro di Roberto Vecchioni. Ad accenderle nel perentorio 4-1 rifilato dal Milan alIl centravanti francese ha messo in mostra tutto il meglio di un repertorio tecnico di primissimo livello:Olivier è già entrato nel cuore dei tifosi che gli hanno riservato un lungo applauso al momento quando è stato sostituito che un coro personalizzato subito dopo i gol. Che sono già due: un bel biglietto da visita per l’ex Chelsea.a maledizione della numero 9 che dal ritiro di Pippo Inzaghi – arrivato nel 2012 – ha fatto tante, troppe vittime. Se il buongiorno si vede dal mattino allora il francese è già a metà dell’opera. “Ho sentito che c'è qualcosa di speciale con la maglia numero 9 ma non sono superstizioso. Credo in me stesso e nelle mie capacità. Da piccolo guardavo Van Basten, Papin e Inzaghi e indossare questa maglia mi rende felice" ha detto nel post partita a DAZN. Il prossimo 9 settembre a San Siro arriverà la lanciatissima Lazio di Sarri e Immobile, in quella che potrebbe diventare una sfida a suon di gol tra due bomber famelici. Giroud potrebbe contendere al centravanti di Torre Annunziata lo scettro di capocannoniere di questa serie A.