L'attaccante del Milanha concesso un'intervista a "Colinterview - Oh my Goal", nella quale ha raccontato diversi aspetti della sua esperienza in rossonero. "e ho avuto problemi alla schiena. Ho forzato e mi sono fatto male tre giorni dopo la negatività. Ero in gruppo per andare ad Anfield in Champions League, sono tornato e mi sono fatto male. I dolori sono durati sei settimane e non ho giocato per un po'. Dopo di che ho avuto problemi alla caviglia e all'ischio per un mese.".: "Entrare in contatto con gli altri è stato facile per me conoscendo un po' l'italiano grazie alle origini da mia nonna. Conoscevo un po' di parole e questo è importante., perché so che cosa si aspetta da me e che cosa devo fare.".: "Ho chiaramente accettato subito, per me è stata una prova.È un'opportunità averlo come mio partner, per imparare qualcosa in più. È un esempio per tanti attaccanti e quando ero giovane lo amavo, sia in campo che per il suo carattere forte, sia per il fatto di essere esigente ogni giorno con se stesso e con gli altri. È una sana competizione tra di noi".