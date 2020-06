In Inghilterra esaltano Olivier Giroud. Il suo gol contro l'Aston Villa lo ha rimesso al centro del dibattito: con l'arrivo di Timo Werner la sua partenza dal Chelsea sembra scontata. Ad oggi, per Frank Lampard, Giroud è titolare: ha dimostrato di poter soffiare il posto al più giovane Abraham, e si sta giocando le sue chance per il futuro.



MERCATO LAZIO - Giroud ha rinnovato il suo contratto per un anno, dunque il Chelsea potrà decidere di monetizzare grazie alla sua cessione. Non partirà più a zero, ed ha un contratto importante: per portarlo in Italia Lazio o Inter dovranno sostenere uno sforzo economico importante. E non è detto che l'interesse dimostrato a gennaio sia ancora così vivo.