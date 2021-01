Ultimamente si parla con insistenza di Olivier Giroud come in uscita dal Chelsea e appetibile per diversi club, anche italiani. È noto l'interesse della Juventus per il centravanti francese campione del Mondo, ma secondo l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti può essere un'altra la destinazione di Giroud.

LE PAROLE DI NICOLINI A FIORENTINANEWS.COM - "Se la Fiorentina gli presentasse un progetto ambizioso potrebbe arrivare anche a gennaio, condizione che peraltro converrebbe anche al Chelsea. Sarebbe il profilo perfetto per vari motivi: ha l’età giusta (34 anni, ndr) per portare esperienza nel gruppo e insegnare i movimenti a Vlahovic facendolo crescere, ma allo stesso tempo possiede ancora uno straordinario senso del gol. Inoltre condivide con Prandelli la passione per il golf e con Ribery la nazionalità francese. Giroud guadagna più o meno quanto l’ex Bayern, cifra accessibile per le casse di Commisso, e poi Pradè ha un ottimo rapporto con il Chelsea. Sarebbe un colpo che infiammerebbe la piazza e che risulterebbe utile almeno per i prossimi tre anni [...] Comunque se Pradè vorrà prendere Giroud a giugno, dovrà cominciare a lavorarci fin da ora."