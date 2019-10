Decisivo con la nazionale francese nell'1-1 di ieri sera contro la Turchia, Olivier Giroud a fine partita ha rilasciato parole importanti ai microfoni de Le Parisien in merito al suo futuro e alla mancanza di spazio al Chelsea: "Se me ne andrò da Londra? Non per forza ma non voglio accontentarmi. Ho 33 anni ma ho ancora gambe e voglia per giocare a calcio. Sto bene fisicamente. La mia priorità è di rimanere con i Blues ma se non ci saranno le condizioni me ne andrò come feci all'Arsenal".

Il bomber francese è stato accostato a Inter e Milan che potrebbero piombare su di lui nella sessione di gennaio.