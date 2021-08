Se il buongiorno si vede dal mattino allora per Giroud l’avventura con il Milan si preannuncia ricca di soddisfazioni. L’esperto attaccante francese, nelle sfida contro il Panathinaikos, ha messo in mostra tutto il meglio del repertorio: una rete bella con un sinistro al volo dopo un ottimo movimento a eludere la marcatura di un avversario, un altro con un colpo di testa che ha beffato il portiere in uscita. Segnali incoraggianti in vista dell’inizio del campionato,Quello tra Giroud e il Milan è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’ex Chelsea ci ha messo tre minuti a dire sì al club rossonero, la prima telefonata conoscitiva con Maldini e Massara arrivata nello scorso mese di maggio è stata fondamentale per il buon esito della trattativa. Olivier si è convinto subito della bontà del progetto rossonero,