. Negli ultimi 18 mesi il centrocampista ivoriano ha elevato il livello delle prestazioni, tanto da diventare un vero e proprio top nel ruolo con un respiro internazionale.La trattativa per il rinnovo adesso si è incanalata sui binari giusti dopo il recente faccia a faccia bolognese tra l’agente Atangana e Massara.La svolta adesso è davvero vicina, il clima disteso può favorire il raggiungimento di un accordo che farebbe impazzire di gioia il popolo rossonero.Manca ancora qualcosina per soddisfare totalmente i desideri di Kessie che ha sempre messo il Milan in cima alla lista delle sue priorità per il futuro.