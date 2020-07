Intervistato in patria da L'Equipe, l'attaccante del Chelsea, Olivier Giroud ha commentato così l'arrivo in rosa di Timo Werner e il suo futuro ribadendo di voler restare in maglia Blues.



WERNER - "Timo Werner certamente non è venuto qui per starsene in panchina, ma io sono pronto a lottare per una maglia da titolare. Avere concorrenza in attacco è sempre utile, così come avere una punta di peso che torna utile specie contro avversari chiusi. In ogni caso, Werner per me è una motivazione a fare ancora meglio".



FUTURO - "Il mio futuro? Con il Chelsea ho ancora un anno di contratto, poi si vedrà se continuerò qui o andrò a fare un'altra esperienza. Mi sento bene e penso di poter dare tanto per almeno altre due stagioni".