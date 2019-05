Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Eugenio Tenneriello; nel corso della riunione del 14 maggio 2019; ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





PARTITE



Gara Soc. CAGLIARI -Soc. JUVENTUS del 2 aprile 2019

Il Giudice Sportivo,

vista la riserva di cui all'ordinanza in Comunicato Ufficiale n. 196 del5 aprile 2019; vista la relazione supplementare della Procura Federale;

vista in particolare la nota informativa della Questura di Cagliari in data 11 aprile 2019; rilevato che è emerso che i cori in questione, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione:

P.Q.M.

delibera di non applicare sanzioni alla Soc. CAGLIARI.



Gara Soc. INTERNAZIONALE - Soc. CHIEVO VERONA

Il Giudice Sportivo,

in relazione ai cori di denigrazione territoriale segnalati dalla Procura Federale delibera di non applicare sanzioni alla Soc. Internazionale in quanto la relazione non è pervenuta nei termini previsti dall'art. 35, 2.1 CGS





SOCIETÀ



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE

per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria.



Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. TORINO

a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti; recidiva.



Ammenda di € 3.000.00: alla Soc. SPAL

per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido all'indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadeva nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma l lett. b} CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.





CALCIATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BOURABIA Mehdi (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.



RIGONI Nicola (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione}.



RADU Stefanel Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RIGONI Luca (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).