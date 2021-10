Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 ottobre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SOCIETA'

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per non avere impedito, al termine della gara, l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio calciatore non inserito nella distinta di gara che faceva ingresso in campo con la finalità di contestare l’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.





CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AMPADU Ethan Kwame Col (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCI Samuele (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

ZANETTI Paolo (Venezia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato veementemente e reiteratamente l'operato arbitrale, con parole irriguardose.